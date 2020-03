Boston Dynamics annonce un partenariat avec le développeur d'appareils de manutention Otto Motors

Le robot Handle © Boston Dynamics

Mise au travail

Source : TechCrunch

Avec le robot Handle cet accord laisse présager une nouvelle banalisation de la robotique dans le secteur de la logistique.Rob Playter, le nouveau directeur exécutif de Boston Dynamics a déclaré àqu'au cours de la dernière année écoulée, l'objectif principal de l'enseigne avait été de «» et de «». Pour la société, il ne s'agit plus seulement de faire progresser le secteur de la robotique, mais aussi de transformer certains de ses robots en produits utilisables et de les livrer. En d'autres termes, de les mettre au travail C'est ce que doit apporter le partenariat avec Otto Motors. Sur YouTube, une vidéo publiée le 2 mars montre Handle empilant des cartons sur un autre robot, conçu cette fois par Otto Motors. Ce dernier les transporte ensuite à travers l'entrepôt. Pour le vice-président de l'ingénierie produit de Boston Dynamics, Kevin Blankespoor, il s'agit désormais d'améliorer et de multiplier ce genre d'interactions. Il déclare : «». Il ajoute : «».