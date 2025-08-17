L'événement, de manière générale, est donc plus vu comme un accélérateur de développement que comme un rendez-vous où la gagne seule est visée. « Vous pouvez tester de nombreuses approches nouvelles et passionnantes dans le cadre de ce concours. Si nous essayons quelque chose et que cela ne fonctionne pas, nous perdons la partie. C'est triste, mais c'est mieux que d'investir beaucoup d'argent dans un produit qui échoue » résume Max Polter, membre de l'équipe de football allemande HTWK Robots, affiliée à l'université de Leipzig. Et vous, qu'en pensez-vous ?