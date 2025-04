La technologie avance vite dans plusieurs secteurs, dont celui de la robotique. Le développement est dorénavant tel qu'une toute première compétition de semi-marathon (course d'un peu plus de 21 kilomètres) a été organisée en fin de semaine dernière à Beijing durant laquelle les humains et les robots pouvaient s'engager. Et preuve d'une avancée dans le domaine, certains d'entre eux ont réussi à franchir la ligne d'arrivée !