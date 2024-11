Le professeur Ken Goldberg de l'université de Berkeley décompose ces obstacles en trois catégories fondamentales. Le premier défi concerne la perception : malgré leurs capteurs sophistiqués et leurs systèmes lidar, les robots perçoivent leur environnement de manière moins fiable que l'œil humain.

Les voitures autonomes, par exemple, peuvent être perturbées par des reflets lumineux intenses ou des situations inhabituelles, comme des véhicules arborant des cônes de signalisation sur leur toit. Le robot Sparrow d'Amazon qui assiste les employés pour préparer les commandes en entrepôt, pourtant performant dans son cadre habituel, peine dès qu'il s'agit de sélectionner des objets spécifiques parmi une grande variété d'articles.

Le second obstacle réside dans le contrôle. Là où les humains et les animaux ont bénéficié de millions d'années d'évolution pour coordonner vision et mouvement, les robots doivent composer avec une synchronisation imparfaite entre leurs capteurs et leurs parties mécaniques. Cette désynchronisation explique pourquoi les robots serveurs de Denny's se contentent d'apporter les plats à table, laissant aux serveurs humains le soin de les disposer devant les clients.



Le troisième obstacle est d'ordre physique. Même avec une force constante et un mouvement identique, un robot poussant une bouteille sur une table obtiendra des résultats légèrement différents à chaque tentative. Ces variations microscopiques, dues à la topographie de surface ou à d'autres facteurs physiques, sont instinctivement compensées par les humains grâce à leur expérience. Les robots, en revanche, peinent à s'adapter à ces subtiles modifications de leur environnement. Cette rigidité explique pourquoi ils excellent dans des environnements strictement contrôlés, mais se trouvent désorientés dès que les conditions changent, même légèrement.