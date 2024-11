Bit_Man

C’est l’avenir, les robots vont prendre la place des ouvriers et sans doute plus, tout au moins sur les boulots pénibles, boulots répétitifs qui rendent à terme un peu « idiot ou abruti », fatiguent le corps et provoque des maladies et espérance de vie raccourcie. Reste à savoir comment évaluer le coût/rémunération/production afin de trouver une compensation adéquate pour les personnels remplacés.

Il faut juste espérer que l’artisanat ne disparaîtra pas, mais ce n’est pas tout, au delà des ouvriers, les techniciens peut être pas tout de suite, mais certaines professions de niveau ingénieur ou theseux sont menacées, je pense aux avocats par exemple … Quant un robot spécialiste du droit pourra t il elaboré une défense et avoir le droit de plaider ? Avec la même question que pour l’ouvrier, du droit à une défense pour une fraction du coût ? Ca serait bien, quand on voit le taro abusé de certains avocats …

Il va falloir trouver l’équilibre entre besoin humain d’exercer un travail valorisant, remplacement par un robot/ai et taxation, imposition et situation juridique ( Personne, objet, usus, abusus).

On a pas fini.

Mais si ça pouvait créer une abondance de richesse et une meilleure qualité de vie pour tous sans avoir une épée de Damoclès permanente, partager le travail, se former, s’inspirer de la jachère, laisser l’humain vivre au lieu de le presser comme un citron : pauvre de lui.

Ca serait quand même bien.