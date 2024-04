Le gracieux robot Atlas de Boston Dynamics n'est pas mort : il revient avec une version électrique

« Nous avons dessiné la version électrique d'Atlas pour qu'elle soit plus forte, plus dextre et plus agile. Atlas possède une forme humaine, mais nous avons équipé le robot pour qu'il se déplace de la manière la plus efficace possible pour accomplir une tâche, plutôt que d'être contraint par une gamme de mouvements humains », détaille la société dans un communiqué de presse.