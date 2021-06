Hyundai finalise l'acquisition de Boston Dynamics et son robot chien

Les enjeux de la mobilité sont sans précédent et la robotique présente les meilleurs atouts pour répondre aux problématiques les plus complexes (handicap, pénibilité, etc.). Pour autant, entre l’impopularité des machines dans le remplacement des humains et la difficulté de la technologie à générer du profit, Hyundai doit relever un défi d’envergure pour atteindre une mise à l'échelle pérenne de l'entreprise.