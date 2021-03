Boston Dynamics dévoile son nouveau robot, Stretch, pensé pour remplacer l'humain dans les entrepôts

« Les entrepôts ont du mal à répondre à une demande qui augmente rapidement alors que le monde s'appuie davantage sur la livraison de marchandises en flux tendu. Les robots mobiles permettent de déplacer les matériaux de manière flexible et d'améliorer les conditions de travail des employés. Stretch combine les avancées de Boston Dynamics en matière de mobilité, de perception et de manipulation pour s'attaquer aux tâches de manutention de caisses les plus difficiles et les plus sujettes aux blessures, et nous sommes impatients de le voir mis au travail », affirme Robert Playter, P.-D.G. de Boston Dynamics.