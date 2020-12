Hyundai aurait racheté Boston Dynamics pour près d'un milliard de dollars

Néanmoins, SoftBank Group a lancé et concrétisé l'existence du robot chien Spot. Celui-ci est devenu disponible à l'achat au mois de juin de cette année, d'abord auprès d'une quantité limitée de partenaires commerciaux, puis plus largement. Les applications de Spot sont nombreuses, mais son utilité première est de se déplacer dans des endroits dangereux pour les humains, notamment sur des projets de construction. Selon The Robot Report, plus de 400 exemplaires du robot (à 74 500 dollars pièce) auraient été vendus, rapportant environ 30 millions de dollars à SoftBank.