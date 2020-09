Des chiens robots pour défendre une base de l'armée américaine

Le test en question visait à démontrer les capacités de l’Advanced Battle Management SYSTEM (ABMS). Ce dispositif, priorité de l’US Air Force, « permet à une force commune d'utiliser des méthodes et des technologies de pointe pour collecter, analyser et partager rapidement des informations et prendre des décisions en temps réel » explique la branche de l’armée américaine dans un communiqué. Il comprend notamment des réseaux 4G et 5G, des systèmes de Cloud computing et d’intelligence artificielle ainsi que des robots.