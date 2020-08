L'US Air Force souhaite qu'une IA affronte un de ses pilotes

À terme, la DARPA voit plus loin, la maîtrise du combat aérien n'étant pour elle qu'une étape vers d'autres tâches jugées plus complexes. Dan Javorsek a ainsi déclaré : « Même si les combats aériens seront moins probables à l'avenir, le besoin d'une capacité à gérer ce genre de situation ne disparaîtra pas. Nous continuons à l'utiliser comme une passerelle vers des scénarios plus exigeants, comme la suppression des défenses aériennes ennemies ou le contre-aérien offensif ».