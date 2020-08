Projet ATTOL : Airbus fait rouler, décoller et atterrir un avion commercial de façon autonome

La vision par ordinateur avancée et l'apprentissage automatique, portés par des capteurs et des caméras, ont permis de faire faire un bond au secteur aérien sur le marché des technologies et des vols autonomes. S'il est encore difficilement envisageable, pour des raisons réglementaires et de sécurité évidentes, d'imaginer un vol totalement autonome, Airbus a transformé son projet ATTOL en alternative crédible. Le géant de l'aéronautique peut désormais affirmer qu'il arrive à faire rouler, décoller et atterrir un avion de façon autonome.