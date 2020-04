X-57 Maxwell : la Nasa dévoile l’aspect final de son avion tout électrique en images

Le prototype présenté est équipé de 12 petits moteurs, pour le décollage et l'atterrissage. Deux moteurs aux dimensions plus larges le portent en vitesse et altitude de croisière. Six petits moteurs sont distribués le long de chaque aile. Ils peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres, pour une meilleure maîtrise de la dépense d'électricité. Les pales des hélices montées de ces derniers se replient quand les moteurs ne tournent pas, pour limiter la prise au vent. Un moteur de croisière est placé à l'extrémité de chaque aile, pour récupérer l'énergie qui serait autrement perdue dans les tourbillons d'air à cet endroit.