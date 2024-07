L'entreprise suisse Destinus transforme avec succès un moteur d'avion à kérosène en moteur à hydrogène

L'entreprise a déjà conçu plusieurs aéronefs, dont le Destinus-3 (voir photo ci-dessus), premier démonstrateur supersonique fonctionnant à l'hydrogène dévoilé au salon du Bourget 2023. Développé en à peine un an (entre 2022 et 2023), ce prototype de 10 mètres à la forme élancée et au fuselage allongée intègre un système de pilote automatique entièrement développé par Destinus. Il est le premier avion au monde de ce type à fonctionner sans pilote.

La reproductibilité des résultats revêt une importance capitale pour Destinus, non seulement pour valider les technologies actuelles, mais aussi pour développer des systèmes connexes (composants et sous-systèmes qui travaillent en conjonction avec le moteur principal pour assurer son bon fonctionnement). Parmi celles-ci, on peut citer l'utilisation de LH2 cryogénique (hydrogène liquide maintenu à une température d'environ -253 ° C) ou encore un système de postcombustion à l'hydrogène, spécialement conçu pour le prototype Destinus-3.