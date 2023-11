De l'hydrogène pour remplacer le kérosène ? L'aviation civile face aux enjeux du réchauffement climatique

L'aviation civile, souvent pointé du doigt pour le rôle délétère qu'elle joue dans le réchauffement climatique et pour ses émissions de gaz à effet de serre, est aujourd'hui à un carrefour. Rien qu'à l'aéroport d'Heathrow de Londres (deuxième aéroport européen en nombre de passagers), ce sont 20 millions de litres de kérosène qui sont consommés quotidiennement pour assurer le décollage de plus de 1 000 avions. Alors que la recherche d'alternatives écologiques plus durables devient urgente, l'hydrogène émerge comme une solution envisageable. Si certains prototypes comme le H2FLY sont déjà convaincants, peut-on réellement considérer ce carburant comme une réponse viable ?