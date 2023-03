Un avion vieux de 41 ans vole pendant 15 minutes avec une pile à hydrogène

Notons que Universal Hydrogen n'est pas seule à tenter ce genre de vols. Un peu plus tôt cette année, le groupe américano-britannique ZeroAvia se livrait à une expérimentation similaire, mais avec un Dornier 228 cette fois (un avion plus petit, avec 19 places assises seulement). Dans la même veine, et comme le souligne Engadget, Airbus a récemment annoncé être en train de concevoir une pile à combustible capable de propulser un avion de 100 places sur une distance plus de 1 850 kilomètres. Même dynamique pour le motoriste Rolls-Royce qui a récemment mené à bien des essais permettant de convertir l'un de ses moteurs à hydrogène.

Reste qu'en dépit de ces avancées, le développement de l'aviation à hydrogène bute encore sur certains problèmes. Non seulement la densité énergétique de l'hydrogène est environ quatre fois inférieure à celle du kérosène classique, mais il s'avère aussi très explosif et difficile à manipuler. En d'autres termes, il ne peut dans l'immédiat être utilisé que pour des vols de courtes distances et nécessite des infrastructures complexes encore rares.