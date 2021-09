La start-up toulousaine Beyond Aero dévoile son projet d'avion léger à hydrogène

Fondée en 2020 par deux anciens de l’ISAE-SUPAERO et de l’École Polytechnique, la jeune entreprise Beyond Aero a récemment dévoilé son projet de démonstrateur biplace à propulsion hydrogène, baptisé Blériot. Ce dernier sera basé sur un ULM G1, un avion ultraléger conçu en France, et très apprécié pour ses qualités de vol et sa capacité à effectuer des décollages et atterrissages courts. Si le G1 est équipé d’un moteur thermique traditionnel, Beyond Aero souhaite le rétrofiter avec une chaîne propulsive de sa conception.