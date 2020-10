ZeroAvia a réalisé le tout premier vol d'un avion commercial à hydrogène

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Voir le secteur aéronautique s'orienter de plus en plus vers des solutions à zéro émission de CO 2 constitue, à n'en pas douter, une excellente nouvelle. Néanmoins, l'hydrogène, de plus en plus mis en avant comme la solution idéale, charrie son lot de problèmes, pour l'heure non résolus.