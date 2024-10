Nmut

Ca m’intéresse aussi…

J’ai fait quelques calculs à partir de quelques infos récoltées ça et là.

Une Mirai est donnée pour 650km avec 142l de réservoir et 5.6kg d’hydrogène. Sur les photos des capsules, on voit 5kg / 4.7l et 525 bars. Il ne peut pas y avoir 5kg d’hydrogène dans ce volume à cette pression. Donc on va se baser sur les 4.7l, et en comparaison avec la Mirai, je dirais qu’une cartouche fait environ 22 km…

epodotcom: epodotcom: vu que les batteries sont un gros point négatif sur les moteurs électriques, la solution est peut être là.

Et le rendement très mauvais de l’hydrogène…

Et au passage une voiture à hydrogène est souvent à moteur électrique, le rendement déjà mauvais à la base n’a pas besoin d’être massacré une nouvelle fois par un moteur à combustion!

epodotcom: epodotcom: des investissements fait par les grands groupes et autres fonds de pension sur les batteries, il est fort à parier que ces technologies seront enterrées avant leur déploiement.

Pour le moment, les investissements sur le pétrole sont toujours devant les investissments pour la mobilité électrique. Donc on aura jamais d’évolution?

Le problème de l’hydrogène pour la mobilité personnelle, c’est que physiquement cela n’a pas d’intérêt. Même si on arrive à produire l’hydrogène pour moins cher, si les PAC n’utilisent plus de métaux précieux, si les rendements atteignent le maximum théorique partout, cela restera largement moins bon qu’une voiture sur batterie actuelle. On ne peut pas changer les règles de la physique malheureusement.