La voiture à hydrogène qui absorbe du CO2, l'incroyable prototype de Toyota

C'est l'an dernier, lors de la série de courses d'endurance Super Taikyu organisée sur le célèbre Fuji Speedway que le public a pu voir rouler la Corolla GR concept. Son mécanisme de capture de CO2 est assez unique et repose sur trois éléments principaux : deux filtres à air et un fluide récupérateur. Ces filtres ne sont pas de facture classique et utilisent un catalyseur en céramique (semblable à celui qu'on peut trouver sur les systèmes d'échappement conventionnels), mais celui-ci est revêtu d'un matériau spécial.

Développé par Kawasaki, ce dernier peut capturer le CO 2 directement de l'air extérieur. Il peut ensuite le relâcher lorsqu'il est chauffé, c'est pourquoi l'un des deux filtres est positionné de manière à ce que l'huile moteur le fasse monter en température. Une fois chaud, il libère le CO 2 dans le fluide récupérateur.

Naoaki Ito, directeur général du projet de développement des véhicules GR, explique : « Traditionnellement, les installations typiques de capture de CO2 utilisent des ventilateurs pour aspirer l'air et de la chaleur pour récupérer le CO2, ce qui nécessite de l'énergie. Le système de la Corolla H2 utilise l'admission d'air existante et la chaleur à l'intérieur du moteur ». Très malin.