Toyota pense vendre 10 fois plus de voitures à hydrogène que d'électriques à batterie

En 2022, 71 % des véhicules vendus en Europe par Toyota étaient électrifiés, mais la majorité d'entre-eux étaient en réalité hybrides. D'ici à 2030, la firme entend vendre plus de 100 000 véhicules à hydrogène par an. Un nombre important, qui dépasse de très loin les objectifs de vente des véhicules dotés de batteries à semi-conducteurs, fixés à 10 000 par an.

Pour la marque, ces batteries qui diffèrent des batteries au lithium-ion actuelles ne représentent qu'un intérêt commercial limité, et sont avant tout destinées aux véhicules fabriqués en faibles quantités (les Lexus). La compréhension de l'appétit de Toyota pour l'hydrogène passe en partie par le succès de la Mirai, dont les ventes ont progressé de 64 % aux États-Unis au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période l'an dernier. Il faut également aller chercher une explication du côté du lithium, dont les prix ont été multipliés par douze entre janvier 2021 et décembre 2022.

Autrement dit, Toyota estime que le coût de production des piles à hydrogène, argument récurrent des sceptiques, n'est pas nécessairement plus important que celui des batteries au lithium-ion. De plus, les importants gisements de lithium découverts risquent de ne pas être exploitables aussi rapidement que prévu. Malgré tout, Toyota ne met pas tous ses œufs dans même panier et s'apprête à lance de nombreux modèles tout électriques