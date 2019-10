Toyota équipe sa nouvelle Yaris d'une batterie lithium-ion plus puissante et plus légère

Une nouvelle Yaris compacte et confortable

Une motorisation « Toyota Hybrid System » de quatrième génération

Source : AutoNews

Ce nouveau modèle, qui se veut à la fois hybride, élégant, fonctionnel, confortable, maniable, est aussi décrit par son constructeur comme «».Côté look, ce nouveau modèle affiche des sillons toujours très marqués, avec une grande calandre, un capot légèrement allongé et des optiques de phare qui s'étirent vers les roues. Malgré son côté «», la nouvelle Toyota Yaris promet une vraie habitabilité et un confort intérieur digne de ce nom.À bord, le conducteur peut compter sur l'écran central Toyota Touch, l'affichage multifonctions du tableau de bord ainsi qu'un affichage tête haute en couleurs.L'habitacle propose également un chargeur sans fil suffisamment grand pour accueillir la dernière génération de smartphones, un système audio JBL et un éclairage d'ambiance particulier.Cette Toyota Yaris abrite aussi une nouvelle motorisation hybride, composée d'un nouveau bloc trois cylindres 1.5 Dynamic Force à cycle Atkinson et distribution variable.Selon Toyota, ce système hybride de quatrième génération permet à la Yaris, lorsqu'elle circule en agglomération, de fonctionner près de 80 % du temps en mode tout électrique, donc sans aucune émission.Le système adopte une nouvelle batterie hybride au lithium-ion plus puissante et plus légère (de 27 %) que la batterie nickel-hydrure métallique précédente. De quoi procurer des accélérations plus vives, toujours selon Toyota, qui annonce également une puissance combinée en hausse de 15 %, et une consommation d'essence en baisse de plus de 20 %.Rappelons que depuis le lancement de la toute première Prius en 1997, Toyota Motor Corporation a vendu plus de 14 millions de véhicules hybrides dans le monde, dont 2,5 millions en Europe.À noter, en outre, que cette Toyota Yaris de quatrième génération sera fabriquée en France.