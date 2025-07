Autant dire que beaucoup d'autres entreprises devraient être considérées comme ayant une expertise plus ancienne, et de meilleures qualité, pour Ferrari. Et pourtant, Xiaomi est considéré comme assez avancé pour valoir le coup d'œil du géant italien.

Pour illustrer les raisons de cette sélection, il faut rappeler qu'au mois de juin dernier, la Xiaomi SU7 Ultra devenait la voiture électrique de série la plus rapide du circuit de toute l'histoire du circuit Nürburing. Un titre qui lui a permis de se placer devant la Porsche Taycan et la Tesla Model S. Et la vitesse, c'est la marque de fabrique de Ferrari. De quoi trouver des affinités naturelles ?