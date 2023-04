L'UE sort les gros billets pour créer une vraie industrie européenne des semi-conducteurs

Si la pandémie a révélé une chose, c'est l'énorme dépendance des pays occidentaux vis-à-vis des usines asiatiques produisant les semi-conducteurs. L'arrêt des lignes de production a créé d'énormes pénuries dans tous les secteurs qui utilisent ces technologies, et chacun essaye désormais d'assurer ses arrières. Les États-Unis ont déjà lancé la construction de nombreuses usines, et c'est désormais au tour de l'Union européenne. Pour Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, l'Europe prend son destin en main en investissant lourdement dans la production de semi-conducteurs de pointe.

« En maîtrisant les semi-conducteurs les plus avancés, l'UE deviendra une puissance industrielle sur les marchés du futur », a ajouté Thierry Breton, qui fut ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de 2005 à 2007.

Pour atteindre l'objectif des 20 % du marché mondial, c'est-à-dire le double par rapport à aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 43 milliards d'euros venant du public et du privé qui vont venir soutenir le développement de cette industrie au sein de l'Union. L'UE ne part cependant pas de rien, puisqu'elle est déjà à la pointe en matière de recherche. Il reste maintenant à faire coïncider les recherches et la production pour moins dépendre des importations.