Mégafab, milliards d'euros investis : mais où va la France sur le terrain des semi-conducteurs ?

La multinationale, qui compte Bpifrance et le ministère italien de l'Économie et des Finances comme principaux actionnaires, porte d'ailleurs un projet d'envergure dans l'hexagone. En association avec GlobalFoundries, le plus grand fondeur américain de puces, STMicroelectronics va installer une mégafab à Crolles, en Isère, qui devrait entrer en production dès 2023. Le site, qui est déjà le plus important en termes de production de puces françaises, va ainsi doubler de capacité de production de semi-conducteurs d'ici 2026. « C'est faire en trois ans et demi ce qui a été fait en trente ans d'histoire sur ce site », explique Jean-Marc Chéry, patron de STMicroelectronics.