Grâce à la pénurie mondiale, Soitec, un des rares acteurs français des semi-conducteurs, pense augmenter son chiffre d’affaires de 45 %

Alors que le gouvernement français avait déjà montré sa volonté d’investir dans la nanoélectronique en 2019, Emmanuel Macron a annoncé récemment un budget de 6 milliards d’euros pour doubler la production française à l’horizon 2030. De leur côté, l’Union européenne et Intel prévoient d’investir respectivement 42 et 80 milliards d’euros dans le secteur des semi-conducteurs en Europe sur 10 ans. Le but est de devenir rapidement indépendant vis-à-vis de certains pays d'Asie qui dominent le marché comme Taïwan ou la Chine.