Les fabricants de puces européens évincés du Top 10 mondial des ventes en 2020

Selon Andrew Norwood, vice-président de la recherche pour Gartner, les premières prévisions selon lesquelles la pandémie et la situation sanitaire dans le monde allaient avoir des conséquences négatives pour ce secteur ne sont pas vérifiées.

« L'automobile, l'industrie et certains secteurs du marché de la consommation ont été durement touchés par la réduction des dépenses des entreprises et des consommateurs. Cependant, les confinements ont considérablement augmenté le travail à domicile et l'apprentissage en ligne, et tous les marchés qui ont facilité ces activités en ont bénéficié » explique-t-il.