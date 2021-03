Pour émanciper la Chine de TSMC, SMIC va construire une nouvelle fonderie à Shenzhen

D'après SMIC, ce nouveau site de production profitera en tout d'un investissement de 2,35 milliards de dollars, mais les investissements globaux de l'entreprise sont en baisse : 4,3 milliards de dollars estimés en 2021, contre 5,7 milliards en 2020 et 5,9 milliards en 2019.

Notons que SMIC devra par contre redoubler d'efforts pour mettre la main sur les machines et les substances chimiques indispensables à la fabrication des puces. Et pour cause, le fabricant chinois fait partie des firmes black-listées par Washington ; et les entreprises capables de lui fournir ces équipements sont majoritairement américaines.

Pour équiper cette nouvelle usine, AnandTech explique qu'il faudra donc que les licences d'exportation demandées plus tôt en mars par Applied Materials, Lam Research, KLA-Tencor, ou encore Axcelis soient avalisées par les autorités américaines. En cas de refus, SMIC devra se tourner vers des sociétés chinoises moins réactives… ce qui pourrait retarder l'ouverture de sa nouvelle usine.