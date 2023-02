En 2022, la Chine a déposé davantage de brevets semi-conducteurs que les États-Unis

À l'heure actuelle, quand on pense semi-conducteurs, on pense encore très largement aux États-Unis ou à Taïwan et, dans une moindre mesure à la Corée du Sud, au Japon ou à l'Union européenne.

Sortir de la tutelle de ces différents pays est une volonté très claire du gouvernement de Pékin. La Chine n'est ni le plus grand concepteur de puces électroniques ni son plus important producteur. Une situation qui pourrait évoluer très rapidement alors que les entreprises chinoises déposent de très nombreux brevets en la matière.

Cité par Tom's Hardware, le dernier rapport de Mathys & Squire, un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle, confirme une tendance déjà remarquée les années précédentes.