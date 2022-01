La Chine parmi les leaders du semi-conducteur d'ici 10 ans ? C'est ce que pense IDC

La Chine a une longue route à faire, mais elle peut déjà compter sur sa production actuelle de semi-conducteurs pour alimenter une part croissante de son marché domestique en puces vouées à la gestion d'alimentation, en microcontrôleurs, et capteurs divers.

Autant de composants qui ne requièrent pas les technologies de gravure les plus avancées, et qui permettent déjà à la Chine d'engranger des profits. Suffisamment pour moderniser ses logiciels, infrastructures et équipements, et lui permettre de développer progressivement des semi-conducteurs plus perfectionnés. La SIA indiquait par exemple qu'Alibaba et Baidu, entre autres, ont commencé à développer des puces en 5 nm et 7 nm respectivement.