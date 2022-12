Et si le retour en force de la COVID-19 en Chine retardait la commercialisation des ordinateurs ?

On le sait, presque toutes les usines d'assemblage de nos appareils connectés se trouvent en Chine. Si bien que les grandes marques risquent de pâtir de ce fort taux d'absentéisme. Des retards dans l'expédition des derniers PC et ordinateurs portables en date pourraient donc arriver dans un avenir proche. Une aggravation de la situation est possiblement attendue à la suite du Nouvel An lunaire (le 22 janvier prochain), puisque ces festivités risquent de déboucher sur des contaminations à grande échelle.