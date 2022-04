Bientôt des pénuries chez Apple ? La production à l'arrêt dans la région de Shanghai

Le gouvernement chinois a mis en place un confinement généralisé de la population de Shanghai et de ses environs pour endiguer l'émergence du variant Omicron et une recrudescence des contaminations.

De nombreux sous-traitants ont donc été contraints d'arrêter leurs lignes de production, et parmi ces derniers, on retrouve Quanta et Pegatron, deux des sous-traitants les plus importants d'Apple avec Foxconn.

Quanta se charge notamment de la fabrication de nombreux MacBook pour l'entreprise américaine, et Pegatron a à sa charge entre 20 et 30 % de la production des iPhone du groupe.

Si ce confinement vient à durer, il est probable que des tensions apparaîtront très vite à propos de la fourniture d'appareils. Cela pourrait causer quelques ruptures de stock sur les modèles d'iPhone 13 existants, mais aussi entraîner dans le pire des cas des retards sur la production des prochains iPhone 14. Si ces modèles ne sont pas attendus avant l'automne prochain, les premiers essais de production devraient commencer dans les prochaines semaines.