Chine : les usines de fournisseurs d'Apple, Intel et NVIDIA à l'arrêt à cause de coupures de courant obligatoires

La Chine a procédé à des coupures d'électricité temporaires dans certaines usines et zones de production du pays afin de limiter la flambée des prix de l'énergie et de restreindre les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement planche également sur un projet prévoyant de suspendre l'approvisionnement en électricité de la branche industrielle quand le besoin s'en fait ressentir de manière plus régulière. Les conséquences sur les fabricants de matériel technologique pourraient être sévères, alors que les grandes marques comptent encore beaucoup sur leurs fournisseurs chinois afin de les abreuver en pièces, puces, semi-conducteurs et autres.

Trois provinces en particulier sont visées par la Chine : le Jiangsu, le Zhejiang et le Guangdong, qui accueillent un grand nombre d'usines. Une solution devrait être d'effectuer des coupures de courant pour les industriels (et les centres commerciaux) plusieurs jours par mois afin de faire souffler le réseau et de réduire la consommation énergétique.