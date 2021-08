Le « 996 » (72h de travail par semaine) des usines tech en Chine finalement jugé illégal par les autorités

Si quelques grands groupes chinois montrent la voie et que le reste de l'industrie chinoise met fin à ces heures supplémentaires abusives, on peut raisonnablement penser que la perte de productivité qui en découlera profitera aux rivaux de la Chine sur le terrain de production technologique. On pense notamment à des acteurs comme l'Inde, la Thaïlande ou le Vietnam, qui ont déjà su tirer parti ces dernières années des tensions économiques observées entre les États-Unis et la Chine.