Blocage de TikTok et WeChat aux USA et en Inde : la Chine dénonce une violation des règles de l'OMC

Du côté de la Chine, on dénonce aussi les accusations portées par l'Inde. New Delhi a interdit TikTok et 50 autres applications chinoises de son territoire, parmi lesquelles Baidu Maps et WeChat, affirmant que ces dernières déroberaient et enverraient les données des utilisateurs du Sous-Continent vers des serveurs situés à l'étranger.