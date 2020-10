L'AFP va aider TikTok à débusquer les fake news

De cette façon, l'application espère contribuer à « la création d'un environnement sûr et favorable », selon Arjun Narayan, Directeur de la Confiance et de la Sécurité de la plateforme pour l'Asie-Pacifique. Pour l'heure, l'initiative sera toutefois restreinte à cinq pays de cette région : les Philippines, l'Indonésie, le Pakistan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Mais pour l'entreprise, il s'agit aussi certainement de prouver aux autorités et au grand public son implication dans la quête d'un Internet plus fiable. Et de se positionner ainsi aux côtés de quelques grands acteurs du numérique, à l'image de Facebook ou Google.