Facebook paye à Libération près de 1 000 $ par article de fact-checking sur CheckNews

© CheckNews

245 000 dollars sur l'année 2018

245 000 dollars par an pour deux postes ?

Régulièrement accusé de favoriser la propagation dea conclu, en 2017, un partenariat avec des médias du monde entier, afin de distinguer le vrai du faux. En France, plusieurs organes de presse sont ainsi devenus partenaires du réseau social, pour effectuer des missions de, parmi lesquels, avec son siteDans un article publié mercredi dernier , CheckNews explique les conditions, en particulier financières, de cette collaboration. On y apprend notamment que si le montant du partenariat était fixe en 2017, à hauteur de 100 000 dollars, il a évolué en 2018, pour dépendre du nombre de publications du média.Ainsi, l'année dernière, CheckNews a entré 249 articles dans la « base Facebook ». Une contribution qui a permis àde toucher(environ 214 000 euros) de la part de la plateforme sociale. On vous évite le (difficile) calcul : cela représente près de, soit environ 870 euros.Comment est utilisé cet argent ? D'après CheckNews, il a pour but de «», qui avaient été créés avec le montant touché sur l'année 2017. Néanmoins, ces deux personnes ne consacrent pas la totalité de leur temps à l'outil Facebook. Elles interviennent sur CheckNews de la même façon que les autres membres de la rédaction.D'après le Syndicat national des journalistes (SNJ) , un « grand reporter ou rédacteur hautement qualifié » d'un quotidien parisien touche en moyenne un salaire brut de 3 060,94 euros par mois. En ajoutant des cotisations patronales « classiques », on arrive à un salaire chargé annuel d'environ 50 000 euros par journaliste. Soit un peu moins de 115 000 dollars par an, pour deux postes.Ilsur le montant touché paren 2018.