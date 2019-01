Violation de la vie privée : gigantesque amende en vue pour Facebook ?

Shutterstock.com

Une nouvelle condamnation suite au scandale de Cambridge Analytica

Série noire pour Facebook

est-il sur le point de subir la plus lourde amende de son histoire aux USA et ainsi dépasser celle infligée à Google, en 2012, de 22,5 millions de dollars ? C'est en tout cas ce que plusieurs régulateurs américains souhaiteraient. La, la Commission fédérale du commerce, envisage d'infliger à Facebook une amende record après avoir constaté leLe indique que le réseau social a violé un accord contraignant juridiquement, relatif à un. Celui-ci imposait à Facebook de ne pas induire en erreur ni tromper ses abonnés sur l'utilisation de leurs informations et obligeait le réseau social à mettre en place des contrôles externes sur la manière dont il utilise les données.Or, cette discussion entre les commissaires de la FTC fait suite au, cette société de conseil politique qui avait accédé aux informations personnelles de 87 millions d'abonnés Facebook, à leur insu.Depuis l'affaire Cambridge Analytica, d'autres affaires ont éclaté. Facebook a reçu une amende de 562 000 euros au Royaume-Uni en octobre 2018 pour avoir violé la loi sur la protection des données, sa plus lourde condamnation à ce jour. En Italie, le réseau social s'est vu infliger une amende de 10 millions d'euros en décembre 2018 pour avoir utilisé les données de ses utilisateurs à des fins commerciales.Et plus récemment, c'est la société mère de Cambridge Analytica, SCL Elections, qui a reçu une note de près de 17 000 euros à régler, pour avoir violé la loi britannique sur les données.