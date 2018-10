Cambridge Analytica : une amende de 500 000 £ pour Facebook (au Royaume-Uni)

« Facebook n'a pas suffisamment protégé la vie privée de ses utilisateurs »

Au moins un million de Britanniques touchés

Au Royaume-Uni,(Information Commissioner's Office) a décidé de condamner lourdementaprès le scandale Cambridge Analytica. L'ICO, qui est un organisme indépendant qui a pour mission principale la défense du droit à l'information et la protection des données, a condamné Facebook à(562 000 euros) pour avoir justement gravement enfreint la loi sur la protection des données. Et le réseau social de Mark Zuckerberg a eu chaud, puisqu'il aurait pu devoir beaucoup, beaucoup plus aux autorités britanniques.Après enquête, l'ICO a révélé qu', Facebook avait injustement traité les informations personnelles récoltées des utilisateurs en permettant aux développeurs d'applications d'accéder à ces informations sans un consentement clair et éclairé. Pour l'organisme, Facebook n'a pas non plus sécurisé les informations personnelles. Le réseau social n'a tout simplement pas effectué les contrôles nécessaires sur les développeurs et applications utilisant sa plateforme. Et c'est ce qui avait permis à Aleksandr Kogan et sa société de collecter les données de près de 87 millions d'abonnés Facebook répartis dans le monde, à leur insu évidemment. La suite, vous la connaissez, nombre de ces données furent partagées avec des organisations comme SCL Group, société mère de Cambridge Analytica.Facebook ne s'est aperçu de cette utilisation abusive qu'en 2015. Pourtant, la firme de Menlo Park n'a mis fin à sa relation avec SCL Group qu'en 2018. Et pour Elizabeth Denham, commissaire à l'information :Selon l'ICO, au moinsfaisaient partie de ceux dont les données furent collectées et qui pouvaient être réutilisées à des fins abusives.Ne nous fions pas au montant -dérisoire- de l'amende adressée à Facebook. En effet, l'ICO a bien fixé le montant maximal qu'elle pouvait réclamer au réseau social qui s'en sort bien, puisque les faits (datant de 2007 à 2014) ne tombent logiquement pas sous le coup du RGPD, en vigueur depuis mai 2018 seulement. Si cela avait été le cas, Facebook aurait pu être condamné à une amende correspondant àmondial.