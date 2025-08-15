Mark Zuckerberg souhaitait que les bots paraissent plus humains et créent un lien fort avec les utilisateurs, surtout les jeunes. Pour lui, l'important était d’augmenter leur usage et leur attractivité. Plusieurs employés ont proposé d’interdire les échanges à connotation sexuelle avec les mineurs, mais ces demandes ont été rejetées. Des tests récents menés par nos confrères du Wall Street Journal montrent que les filtres ne bloquent pas toujours les échanges suggestifs, même avec des comptes déclarés mineurs. Certains bots continuent à jouer des rôles d’adolescents et à proposer des scénarios sexuels. Meta affirme avoir renforcé ces protections, mais reconnaît que les mesures restent insuffisantes et contournables. Des bots utilisent aussi la voix de célébrités pour tenir des dialogues explicites, ce qui rend la modération plus complexe. Meta travaille à améliorer ses filtres, mais les interactions ambiguës posent toujours problème.

Meta a lancé les Comptes Ados en septembre 2024 sur Instagram, puis étendu la fonctionnalité à Facebook et Messenger en avril 2025. Ces comptes ciblent les 13-17 ans et imposent par défaut des paramètres de confidentialité renforcés. Ils limitent les interactions aux amis et contacts approuvés. La visibilité des contenus est restreinte, et certaines options ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord parental, notamment pour les moins de 16 ans. Il s'agit de protéger les adolescents des contenus inappropriés et des contacts non souhaités. Mais là encore, malgré ces barrières, certains usages problématiques restent possibles, notamment en cas de fausse déclaration d’âge.