Meta est régulièrement accusée de ne pas faire assez pour protéger les jeunes sur ses différentes plateformes. Depuis septembre 2024, Meta a introduit les « Comptes Ados » sur Instagram, visant à offrir un environnement en ligne plus sûr pour les jeunes utilisateurs. Ces comptes, destinés aux adolescents âgés de 13 à 17 ans, intègrent des paramètres de confidentialité renforcés et des outils de supervision parentale. Meta étend désormais cette initiative à Facebook, qui de façon surprenante séduit à nouveau les plus jeunes, et Messenger, tout en renforçant les mesures existantes sur Instagram.