Ado, Facebook et Instagram : voilà ce qui change dès maintenant pour mieux les protéger

Enfin, Meta mène une lutte contre la dissémination d'images intimes d'adolescents, en collaboration avec le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), une organisation non lucrative américaine qui protège les enfants disparus ou exploités depuis plusieurs décennies. Ensemble, les deux entités visent à créer une plateforme mondiale pour les adolescents qui redouteraient de voir des images intimes qu'ils ont créées être partagées sur des plateformes publiques en ligne sans leur consentement.