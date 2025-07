Il arrive souvent qu’une conversation démarre sur WhatsApp, Messenger ou Instagram et s’arrête brusquement. Meta veut que ces silences deviennent plus rares. L’entreprise prépare des chatbots capables de détecter quand un échange est laissé en suspens, puis d’envoyer un message pour relancer la discussion. Ces interventions reprennent les sujets abordés, le ton employé et certains détails personnels. La fonction est testée dans Meta AI Studio, une plateforme ouverte depuis 2024 qui permet à n’importe qui de créer son propre agent conversationnel avec mémoire et personnalité. Le projet, baptisé Omni, reste discret, mais on aura bien compris son but : faire durer la relation entre utilisateur et chatbot, même en l’absence d’interaction immédiate et ainsi le temps passé sur les applications du groupe de Mark Zuckerberg.