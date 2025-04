Pourquoi Meta nous propose un nouveau chatbot ? Si l'intelligence artificielle du groupe est, selon ses dires, très utilisée, elle ne l'est que par les utilisateurs de ses différents services et plateformes. Pour concurrencer frontalement ChatGPT, Perplexity ou encore Gemini, Meta AI doit sortir de l'écosystème Meta et s'ouvrir à tous, peu importe l'appareil sur lequel il est utilisé.

Meta AI va toutefois utiliser à plein les données qu'il accumule sur chacune d'entre nous depuis au bas mot une décennie pour proposer une expérience personnalisée. Vous pouvez vous connecter via votre compte Meta, ou l'un des vos comptes Facebook et Instagram, afin que l'IA se serve des données présentes sur vos comptes pour affiner la qualité de ses réponses. Il est aussi possible d'utiliser l'outil sans connexion, si vous souhaitez garder vos informations personnelles pour vous.

Enfin, Meta AI dispose d'un volet communautaire, à travers un onglet « Découvrir » qui recense les meilleurs prompts du jour pour vous aider à utiliser l'outil et à trouver de nouvelles inspirations.

Vu la force de frappe de Meta, et les investissements massifs réalisés par Mark Zuckerberg, il est évident que l'on reparlera de Meta AI très prochainement. En attendant, vous pouvez le tester dès aujourd'hui depuis la version web.