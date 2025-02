Meta AI est aujourd'hui disponible dans l'ensemble des applications du groupe Meta. Basé sur le moteur de langage maison LLaMA, le chatbot offre ses services dans les discussions avec ses proches, ou encore permet d'obtenir des effets ou des outils personnalisés à utiliser dans Instagram. Le service est proposé dans de nombreux pays dans le monde, mais pas encore en Europe, où Meta a préféré retarder le lancement, la faute selon l'entreprise à une régulation jugée trop contraignante.

Si Meta AI touche aujourd'hui des millions d'utilisateurs (près de 700 millions de personnes l'utilisent régulièrement selon les dirigeants de Meta), son intégration exclusive aux apps du groupe limite son accessibilité, alors que ChatGPT, Microsoft Copilot ou Gemini sont aujourd'hui utilisés au quotidien par bien plus de personnes au travail ou à la maison.

Mark Zuckerberg n'en démord pourtant pas et pense que Meta AI sera l'agent d'intelligence artificielle le plus populaire sur la planète, comme il l'a déclaré en janvier 2025 à l'occasion d'une présentation des résultats financiers de son groupe : « Cette année sera celle où un assistant IA hautement intelligent et personnalisé atteindra plus d'un milliard de personnes, et je m'attends à ce que Meta AI soit cet assistant IA leader ».

De quoi faire trembler ChatGPT ? Pas si sûr à en croire Sam Altman, qui a rapidement répondu à cette info dans un tweet moqueur : « OK, d’accord, peut-être que nous ferons un réseau social ».