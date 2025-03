À partir de cette semaine, Meta étend son assistant d'intelligence artificielle au marché européen, après son lancement initial aux États-Unis en 2023. Déjà utilisé par plus de 700 millions de personnes chaque mois dans le monde, le chatbot Meta AI sera disponible dans six langues européennes, dont le français. Ce déploiement marque la première étape des efforts de Meta pour offrir une IA plus intuitive aux Européens, après un retard dû à la complexité du système réglementaire du continent.