L'avantage de Meta, c'est que le groupe peut compter sur ses plateformes, utilisées aujourd'hui par des milliards d'utilisateurs pour nourrir son chatbot. Ce dernier peut analyser simultanément : les informations de profil Facebook, les habitudes de navigation sur Instagram, les interactions sur Messenger et WhatsApp et les préférences de visionnage des Reels. De quoi construire un système prédictif particulièrement puissant et précis, et répondre aux limites actuelles des grands modèles de langage : leur incapacité à comprendre véritablement les nuances du comportement humain.

Cette interconnexion permet à l'assistant de construire des recommandations hautement personnalisées. Un exemple parlant : pour suggérer une activité familiale, Meta AI combine la localisation géographique de l'utilisateur, son historique de visionnage de contenus musicaux, et les informations sur sa composition familiale. Ainsi, il peut proposer un concert de musique adapté aux goûts de la famille, complété par une suggestion de restaurant correspondant aux préférences culinaires préalablement identifiées.

En théorie, le système respecte néanmoins certains principes de confidentialité. Les utilisateurs conservent un contrôle partiel sur les informations mémorisées, avec la possibilité de les supprimer à tout moment. La personnalisation ne s'active que dans le cadre de conversations individuelles, préservant ainsi la confidentialité des échanges en groupe. Meta n'étant pas spécialement bonne élève en matière de confidentialité ; l'exemple de ses Ray Ban en est un parmi tant d'autres ; restons donc prudents concernant cet aspect.