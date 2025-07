Des allégations balayées par la défense, qui assure que cette initiative a été réalisée via un plan préétabli justement destiné à éviter les soupçons de délit d’initié. Les mis en cause expliquent avoir tenté de respecter leurs engagements en matière de confidentialité avec, par exemple, la mise en place d'équipes dédiées à la conformité. D'après leurs avocats, Facebook a été la victime, et non le complice, de Cambridge Analytica.