Pendant près de six heures, l'ancien P.-D.G d'Instagram a livré un témoignage offrant une nouvelle perspective sur cette affaire. Car selon lui, la plateforme serait devenue extrêmement populaire même sans l'aide de Facebook. Il a d'ailleurs affirmé que le succès d'Instagram est survenue malgré les actions de sa maison mère, et non grâce à elles.