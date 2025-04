Et c'est une éventualité que Zuckerberg anticipe depuis 2018, au moins. Le contenu d'un e-mail envoyé à cette époque par le dirigeant ne laisse pas l'ombre d'un doute : « Alors que les appels à la scission des grandes entreprises technologiques se multiplient, il y a une chance non négligeable que nous soyons obligés de séparer Instagram et peut-être WhatsApp dans les 5 à 10 prochaines années de toute façon », indiquait-il.